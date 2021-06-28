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Balık tutmaya gitti, barajdan balık yerine otomobilini çıkardı

Isparta-Antalya karayolu üzerinde bulunan Karacaören Barajı’na balık tutmaya giden Emre Sezer’in park ettiği otomobil, bir süre sonra baraja uçtu.

Olay, öğle saatlerinde Isparta-Antalya karayolunun 60. kilometresinde bulunan Karacaören Barajı mevkiinde meydana geldi.

EL FRENİ BOŞALINCA SULARA GÖMÜLDÜ

Baraja balık tutmaya giden Emre Sezer, aracını baraj kenarına park etti. Sürücü balık tutarken, el freni boşalan araç, hızla sulara gömüldü. Aracının baraja uçtuğunu gören Sezer, hemen çekiciyi aradı. Çekicinin olay yerine gelmesi ile Sezer yüzerek, baraja girdi ve vincin halatını araca bağladı. Sulara gömülen araç barajdan çıkarılarak, çekiciye yüklendi. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, sular içinde kalan araçta büyük oranda maddi hasar oluştu.

Otomobilin sudan çıkarılma anı ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. 

Etiketler balık balık tutma otomobil
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