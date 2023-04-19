Balıkesir Kapıdağ'da ilk kez ayı görüntülendi! Halk diken üstünde
Balıkesir'in Erdek ilçesinde bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda ,3 bozayı fotokapan tarafından görüntülendi.
Kapıdağ Yarımadası'ndaki kırsal Ballıpınar Mahallesi Manastır mevkisinde, yaban hayatını gözlemlemek için yerleştirilen fotokapanlara 3 bozayı takıldı. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ayıların Kirazlı Manastırı ile Ballıpınar civarında gezdiğini ve nereden geldiğinin araştırıldığını belirtti. Kapıdağ'da ilk kez ayı görüldüğünü belirten ada sakinleri, hayvanların bölgeye bırakıldığını düşündükleri söyledi. Bölge halkının yanı sıra Kirazlı Manastırı ile kampa gelenler, ayılar nedeniyle tedirginlik yaşadı.
DHA
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