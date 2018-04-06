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  3. 06 Nisan 2018 13:20

Balıklıgöl satışa çıkarıldı

Şanlıurfa’nın dünyaca ünlü simgelerinden olan Balıkgöl’le ilgili olarak bir vatandaş sahip olduğu yüzde 9'luk 62 metrekarelik hissesini, internet sitesinde ilanla 'arsa' adı altında 9 milyon liraya satılığa çıkardı.

Balıklıgöl satışa çıkarıldı
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Şanlıurfa'nın simgesi olan ve dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl platosundaki 688.88 metrekarelik alanda inşa edilen Halil ür Rahman Medresesi'nin mirasçılarından Mustafa Nimetoğlu (35), sahip olduğu yüzde 9'luk 62 metrekarelik hissesini, internet sitesinde ilanla 'arsa' adı altında 9 milyon liraya satılığa çıkardı. İlanda 'Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır' denilen satışı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İstanbul'da yaşayan Mustafa Nimetoğlu, mirasçısı olduğu Şanlıurfa'nın tarihi mekânı olan Balıklıgöl platosundaki 688.88 metrekarelik alana kim tarafından ve ne zaman inşa edildiği bilinmeyen 'L' şeklindeki Halil ür Rahman Medresesi'ndeki yüzde 9'luk olan 62 metrekare olan hissesini, 'arsa' adı altında satılığa çıkardı. Bir internet sitesine ilan veren Nimetoğlu, mirasçısı olduğu sit alanı içerisinde yer alan hissesini, 9 milyon liraya satacağını duyurdu. İlanı görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği ilandaki medresenin yüzde 9 hissesini elinde bulunduğunu belirten Nimetoğlu, fotoğraflarını ve tapusunu paylaştığı alan ile ilgili şunları yazdı:

"İnşaat izni yoktur. Toplam hisse; işaretli yapılar + suyun 4 metresini içermektedir. Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır."

İstanbul'da yaşayan Nimetoğlu, ilana yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, ilan sonrası telefonlarının susmadığını ifade etti. Dolandırıcı olmadığını kaydeden Nimetoğlu, satışı kesinlik manevi duyguları olan kişilere yapacaklarını söyledi.

DHA

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