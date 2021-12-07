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Bank Asya'nın ortağına FETÖ'den hapis

Bank Asya'nın ortağına FETÖ'den hapis

FETÖ'nün kapatılan finans kurumu Bank Asya'nın ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan, tutuklu yargılandığı davada 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 6 Kasım 2020'de sahte sürücü belgesiyle yakalanan Bank Asya'nın ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan'ın, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Malkatan ile avukatı katıldı. Mahkeme Malkatan'a esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verdi. Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını belirten Malkatan, ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyerek, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme, Malkatan'a, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay, 'sahtecilik' suçundan ise 3 yıl 7 ay olmak üzere 11 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

DHA

Etiketler bank asya fetö kamil yavuz malkatan
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