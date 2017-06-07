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  2. Güncel
  3. 07 Haziran 2017 16:34

Bankayı soyamayınca intihar etti !

Bağcılar'da bankayı soymak amacıyla giren saldırgan para alamayınca kaçarak intihar girişiminde bulundu.

Bankayı soyamayınca intihar etti !
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Bağcılar'da soygun amacıyla girdiği bankada gişe görevlisini silahla yaralayan ve para alamayınca kullandığı taksiyle kaçan şüpheli, ara sokakta intihar girişiminde bulundu.

Bağcılar'da banka soygunu girişimi başarsız olan bir M.Ç. intihar girişiminde bulundu. Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi'ndeki banka şubesine gelen  maskeli ve silahlı bir kişi, çalışanları tehdit ederek, paraları vermelerini  istedi. Banka görevlilerinin engellemeye çalıştığı şüpheli, tabancayla ateş açtı.Silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği gişe görevlisi yaralanırken,  şüpheli şahıs, banka şubesi önüne park ettiği 34 TJL 56 plakalı taksiyle kaçtı.

Olayın ardından bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, 34 TJL 56  plakalı taksiyi bankanın yakınındaki 361. Sokak'ta buldu. Soygun girişimi  şüphelisinin, aracın şoför mahallinde tabancayla başından vurulmuş olduğu  görüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şüphelinin Mustafa Ç. olduğu  belirlendi.  Mustafa Ç'nin, olayın ardından tabancayla intihara teşebbüs ettiği  anlaşılırken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AA

soygun , banka , intihar girişimi