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Baraj gölünde ölen balıklar karaya vurdu

Baraj gölünde ölen balıklar karaya vurdu
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Bursa'nın Boğazköy baraj gölünde balık ölümleri yaşandı. Ölen balıkların kıyıya vurduğu görüldü.

Boğazköy Barajı mevkiine giden vatandaşlar, karaya vuran bazı balıkların öldüğünü, bazılarının ise can çekiştiğini gördü. Baraj gölü çevresinde doğa yürüyüşü yapan Mustafa Diricanlı, "Arkadaşlarla gezmeye geldik. Gördük ki burada çok ciddi anlamda balık ölümleri var" dedi.

Balık ölümlerinin incelenmesini isteyen Diricanlı, "Bu göletle Yenişehir ovasında yetişen ürünlerin sulaması buradan karşılanıyor. Üzüldük bu duruma" diye konuştu.

İHA

Etiketler bursa boğazköy baraj göl balık ölümü
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