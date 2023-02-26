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''Baraj hasar gördü'' iddiası şehri karıştırdı

''Baraj hasar gördü'' iddiası şehri karıştırdı
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Şırnak'ta, deprem sonrası Uludere Barajı'nın hasar gördüğü iddiasına valilikten yalanlama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Uludere Barajı’nın hasar gördüğü iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde internet ve sosyal medya üzerinden 'Şırnak Uludere Barajı' ile ilgili iddialarda bulunulmaktadır. Uludere Barajı dahil tüm barajlarımızın durumunun anlık olarak takip edildiği ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA

Etiketler uludere barajı şırnak baraj hasar gördü
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