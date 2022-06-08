  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Barajsız YKS'de aday sayısı 55 ülkeyi aştı

Barajsız YKS'de aday sayısı 55 ülkeyi aştı

Barajsız YKS'de aday sayısı 55 ülkeyi aştı

Sınav barajı kaldırılınca, ilk kez 3 milyon 243 bin 425 yani 55 ülke nüfusundan fazla aday YKS’ye girecek.

Başvuran adayların yüzde 49'u bu yıl ilk kez sınava girecek. Yüzde 29'u ikinci, yüzde 13'ü üçüncü, yüzde 6'sı dördüncü ve yüzde 2'si beşinci kez yarışacak. Adayların yüzde 31'i Anadolu, yüzde 25'i meslek, yüzde 22'si açık öğretim, yüzde 9'u genel lise, yüzde 7.6'sı imam hatip, yüzde 2.6'sı fen lisesi ve yüzde 1.9'u diğer lise mezunu.

 

Etiketler yks sınav aday yks'ye girecek aday öğrenci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'ın paylaşımına tepki: Sataştınız...
Rusya'ya ile bağlar kopuyor: Artık Rusya'da uygulanmayacak
Bakan Soylu açıkladı: Yeni sınır kapısı açılacak
ABD'den Rusya'ya ağır darbe: Süper yatı ele geçirdi
Simge Sağın mayolu pozuyla olay oldu
Casuslar tarafından kullanılan 10 tuhaf eşya
Komşuda zam protestoları: 7 kente daha sıçradı
10 firmanın son 10 seçim anketinin sonuçları
Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'na tepki: Reddediyoruz
Ne Messi ne Ronaldo... İşte en değerli 20 futbolcu