Barajsız YKS'de aday sayısı 55 ülkeyi aştı

Sınav barajı kaldırılınca, ilk kez 3 milyon 243 bin 425 yani 55 ülke nüfusundan fazla aday YKS’ye girecek.

Başvuran adayların yüzde 49'u bu yıl ilk kez sınava girecek. Yüzde 29'u ikinci, yüzde 13'ü üçüncü, yüzde 6'sı dördüncü ve yüzde 2'si beşinci kez yarışacak. Adayların yüzde 31'i Anadolu, yüzde 25'i meslek, yüzde 22'si açık öğretim, yüzde 9'u genel lise, yüzde 7.6'sı imam hatip, yüzde 2.6'sı fen lisesi ve yüzde 1.9'u diğer lise mezunu.