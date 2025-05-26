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Barış Yarkadaş'tan Nevşin Mengü'ye çok ağır yanıt

Barış Yarkadaş'tan Nevşin Mengü'ye çok ağır yanıt
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Gazeteci Nevşin Mengü'nün CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dair ortaya attığı iddiaya gazeteci yazar Barış Yarkadaş'tan çok sert bir yanıt geldi. Nevşin Mengü'ye "Bunun adı gazetecilik değil" diyen Barış Yarkadaş'ın Mengü'ye "Ayıptır… Yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için Youtube kanalında yaptığı açıklamada "Edindiğim bilgiye göre savcı, Kılıçdaroğlu'na mesaj göndererek 'Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım' derse dosyayı kapatırız demiş. Ancak Kemal Bey yine de ifade vermeye gitmemiş." demişti.

Mengü'nün bu ifadelerine yanıt gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi. Nevşin Mengü'nün iddialarına çok sert bir yanıt veren Barış Yarkadaş kendi X hesabından yaptığı paylaşımda Nevşin Mengü'ye "Bunun adı gazetecilik değil. Bunun adı okurunu / izleyicisini aptal - salak yerine koymaktır. Ayıptır… Yakışmıyor.. Böyle şeyler yapmayın… Kendinize ve çalıştığınız kurumlara yazık ediyorsunuz." diyerek yanıt verdi.

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Etiketler nevşin mengü barış yarkadaş kurultay CHP kemal kılıçdaroğlu
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