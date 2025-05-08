CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik soruşturmada, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ''mağdur'' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeye gitmeyeceği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağırdı.

İfadeye gitmeyecek

Kılıçdaroğlu’nun ifade vermeye gitmeyeceği öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmış ancak ifade vermemişti.