SON DAKİKA
KISA ÇALIŞMA VE İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ ÖNE ÇEKİLDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Haziran 2020 09:45

Başak Demirtaş'ı hedef alan çirkin paylaşımla ilgili yeni gelişme

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımlarda bulunan sanığın cezası ev hapsine çevrildi.

Başak Demirtaş'ı hedef alan çirkin paylaşımla ilgili yeni gelişme
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili çirkin paylaşımlar yapan V.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Avukatın itirazı üzerine tahliye edilen V.M.'ye ev hapsi cezası verildi.

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda kişi destek verirken, paylaşımı yapan kişiye tepki gösterildi.

16 HAZİRAN'DA TUTUKLANDI
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paylaşımı yapan V.M. gözaltına alındı. 16 Haziran günü adliyeye sevk edilen V.M. çıkarıldığı Sulh 3. Ceza Hakimliğince 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' suçlamasıyla tutuklandı.

EV HAPSİNDE KALACAK
V.M.'nin avukatının tutuklama kararına karşı yaptığı itirazı inceleyen Sakarya 1. Sulh Ceza Hâkimliği, V.M. hakkında evden ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Bir gün sonra cezaevinden çıkan V.M. kararla ev hapsinde kalacak.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ev hapsi , başak demirtaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM