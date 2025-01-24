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Başımız sağolsun Türkiyem... Bir evladımız daha teröre şehit düştü

Başımız sağolsun Türkiyem... Bir evladımız daha teröre şehit düştü
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Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, eli kanlı bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, eli kanlı bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı şehit düştü.

Dün, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi ile ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ufuk Akıncı'nın Ankara'nın Sincan ilçesindeki baba evine acı haberi askeri ve sivil yetkililer verdi. Şehit ailesinin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberi duyan yakınları aileye taziye ziyaretine geldi.

Şehidin cenazesinin yarın Şırnak'ta düzenlenecek askeri törenin ardından Ankara'ya getirileceği öğrenildi. (DHA)

DHA

Etiketler şehit mehmetçik TSK MSB
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