  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Şubat 2020 14:39

Batman'da gergin anlar ! Zabıtalara saldırdılar

Batman Belediyesi'nce kaçak ve riskli olduğu tespit edilen inşaatın yıkımı sırasında gerginlik çıktı. İnşaat sahipleri ve yakınlarının saldırdığı zabıtalardan biri hafif yaralandı.

Batman'da gergin anlar ! Zabıtalara saldırdılar
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Batman belediye ekipleri tarafından yapılan 'çarpık imar ve kaçak yapılaşmayı önleme çalışmaları' kapsamında, Fatih Mahallesi'nde, kaçak ve riskli olduğu değerlendirilen bir inşaat tespit edildi. Yıkım kararının alınmasının ardından bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.



Yıkım sırasında zabıta ekipleri ve inşaat sahipleri arasında gerginlik yaşandı. İnşaat sahipleri ve yakınlarının zabıta ekiplerine saldırması sonucu bir zabıta görevlisi hafif yaralandı. Grup, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıtıldı. Gerginliğin ardından sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışması, öğle saatlerinde tamamlandı.  

 

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
zabıta , batman , kaçak yapı , riskli yapı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM