Bayrampaşa Sebze Meyve Hali'nde yangın

İstanbul'da Bayrampaşa Sebze Meyve Hali'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bayrampaşa Sebze Meyve Halinde boş haldeki plastik kasalar ile bir miktar ağaçlık alan yandı.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halindeki boş alanda yığın halinde bulunan plastik kasalar, henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hal dışındaki ağaçlık alana da sıçrayan yangını söndürdü.

Aynı yerde daha önce de plastik kasaların yandığı öğrenildi.

AA