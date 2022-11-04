  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bayrampaşa Sebze Meyve Hali'nde yangın

Bayrampaşa Sebze Meyve Hali'nde yangın

Bayrampaşa Sebze Meyve Hali'nde yangın
Güncelleme:

İstanbul'da Bayrampaşa Sebze Meyve Hali'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bayrampaşa Sebze Meyve Halinde boş haldeki plastik kasalar ile bir miktar ağaçlık alan yandı.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halindeki boş alanda yığın halinde bulunan plastik kasalar, henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hal dışındaki ağaçlık alana da sıçrayan yangını söndürdü.

Aynı yerde daha önce de plastik kasaların yandığı öğrenildi.

AA

Etiketler bayrampaşa sebze meyve hali
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'deki deprem can aldı
İzmir'de depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Benzin ve otogaza zam geldi
İhtiyaç kredisine alternatif: Nakit avansın faizine indirim geldi
Kocasını öldüren kadının ifadeleri kan dondurdu: ''Beni başka erkeklere pazarlıyordu''
Pembelere bürünen Kenan Doğulu sosyal medyanın diline düştü
Acı haber Ankara'dan geldi: 1 asker şehit
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye atağa kalktı!
Meteoroloji 5 il için uyardı: Sağanak ve kar yağışı geliyor
Eşlerine uyuşturucu veren 4 arkadaş, birbirlerinin eşlerine tecavüz etti