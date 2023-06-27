Bedelli askerlik ücretine büyük zam geliyor

Yılda iki kez artış yapılan bedelli askerlik ücretinin, Temmuz ayında memur maaşına yapılacak zamla birlikte 140 bin lirayı bulması bekleniyor.

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte bu orana endeksli olan bedelli askerlik ücreti de değişecek. En düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı açıklanırken; son olarak 104 bin lira olarak belirlenen bedelli ücretinin, temmuzda 140 bin lirayı aşacağı konuşuluyor. Açıklanacak net rakam, yıl sonuna kadar geçerli olacak.

YILDA 2 KEZ ARTIŞ

26 Haziran 2019 tarihindeki yeni askerlik kanunu ile kalıcı hale getirilen bedelli askerlik ücretine, her yıl 2 kez zam geliyor. Memur maaşlarına yapılan zamma endeksli bedelli ücreti son olarak ocak ayında 104 bin lira olarak duyurulmuştu. Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağının açıklanmasının ardından bedelli ücretinin de 140 bin lirayı bulabileceği, hatta aşabileceği konuşuluyor.

33 BİN LİRA İLE BAŞLAMIŞTI

2019 Temmuz'unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 Ocak-Haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, 2022'nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 TL uyguladı, Temmuz 2022'de 80 bin 64 lira oldu.