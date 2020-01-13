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  3. 13 Ocak 2020 15:46

Beklenen kış geliyor! Meteoroloji uyardı! İşte 5 günlük hava tahminleri

İstanbul'da 1,5 aydır gelmesi beklenen ancak bir türlü gelmeyen kışın 20 Ocak'tan itibaren sert şekilde kendini hissettireceği açıklandı. Hızla düşecek sıcaklıklarla beraber kar yağışı da görülecek. tahminleri...

Beklenen kış geliyor! Meteoroloji uyardı! İşte 5 günlük hava tahminleri
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Birçok şehirde kar yer yer etkili olmuş olsa da henüz İstanbul’da merkezi noktalar kar yağışı almadı. Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre 20 Ocak’tan itibaren İstanbul’u da içine alan bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Hava sıcaklıkları hızla düşecek.

KIŞ 1 HAFTA İÇİNDE SERTLEŞECEK

Tahminlere göre 20 Ocak’tan itibaren düşüşe geçecek olan sıcaklıklar İstanbul’da yaklaşık 10 derecelik bir fark oluşturacak. Soğuklara kar yağışının da eklenmesi bekleniyor.

SOĞUK HAVA DALGASI KISA SÜRMEYECEK

Yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının yaklaşık 10 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. 23-24 Ocak’ta soğuk hava dalgası zirve noktasını yaşayacak.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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