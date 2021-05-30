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  3. Belediye başkanı duyurdu: O tatil beldesinde ''sıfır'' korona vakası

Belediye başkanı duyurdu: O tatil beldesinde ''sıfır'' korona vakası

Belediye başkanı duyurdu: O tatil beldesinde ''sıfır'' korona vakası

İzmir'in Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçede hiç koronavirüs vakası olmadığını belirterek tatilcilere çağrıda bulundu.

Çeşme Belediyesi ve Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede dün itibariyle koronavirüs vakasına rastlanmadığı belirtildi.

"ÇEŞME'YE GELİN"
Açıklamada, "Yasaklar kalktı, nereye gitsek? diye düşünmeyin. Sağlıklı tatil için Çeşme'ye gelin. İzmir Valiliği'nin açıkladığı verilere göre Çeşme'mizde yeni vakaya rastlanmadı" ifadelerine yer verildi.

Etiketler tatil müjde korona çeşme
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