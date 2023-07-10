Sakarya'nın Sapanca ilçesinde belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İddiaya göre, ilçede teleferik işletmeciliği yapan firmanın yönetim kurulu üyesi B.Ö, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Ö.'i ziyaret amacıyla makamına gitti.

Burada daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.Ö. ile karşılan B.Ö, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö. tabancayla ateş etti.

Ayağından yaralanan B.Ö, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olayın ardından belediye binasına gelerek bilgi aldı.

"KONUNUN BELEDİYESakarya'nın Sapanca ilçesinde belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı İLE BİR İLGİSİ YOK"

Sapanca Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede faaliyette bulunan teleferik firması ile taraflar arasında belediye binasında meydana gelen müessif hadiseden dolayı üzgün olunduğu belirtilerek, "Konunun belediyemiz ile bir ilgisinin olmadığını, emniyet tarafından konu ile ilgili gereken tüm iş ve işlemlerin yapıldığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.