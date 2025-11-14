  1. Anasayfa
Benzin, motorin ve LPG... Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor

Güncelleme:

Türkiye'de baskılandığı için artmasa da küresel piyasalarda değer kazanan Dolar kuru ile brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrasında akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam geliyor... İşte beklenen zam ve zam öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zam yağmuru devam ediyor... Akaryakıt fiyatlarına Ekim ayındaki peşpeşe indirimlerin ardından önce motorine ardından da benzine Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları gelmişti. Akaryakıt grubundaki zam sağanağı bu hafta sonu da devam edecek.

Edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 15 Kasım 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş civarında bir zam yapılması öngörülüyor.

Motorin ve LPG grubunda ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor. 

Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 55 lira 93 kuruşa, Ankara'da 55 lira 6 kuruşa, İzmir'de ise 56 lira 26 kuruşa yükselecek.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 14 Kasım Cuma günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,63 TL
Motorin fiyatı: 58,63 TL 
LPG fiyatı: 29,28 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,76 TL 
Motorin fiyatı: 57,60 TL
LPG fiyatı: 29,27 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,96 TL 
Motorin fiyatı: 58,96 TL
LPG fiyatı: 29,23 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,91 TL
Motorin fiyatı: 59,99 TL
LPG fiyatı: 30,04 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,95 TL
Motorin fiyatı:  60,00 TL
LPG fiyatı: 29,37 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,80 TL
Motorin fiyatı: 58,84 TL
LPG fiyatı: 29,11 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,39 TL
Motorin fiyatı: 59,41 TL
LPG fiyatı: 28,36 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,64 TL
Motorin fiyatı: 59,69 TL
LPG fiyatı: 28,57 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,74 TL 
Motorin fiyatı: 59,74 TL
LPG fiyatı: 30,76 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,04 TL 
Motorin fiyatı: 59,03 TL
LPG fiyatı: 29,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,44 TL 
Motorin fiyatı: 59,48 TL
LPG fiyatı: 30,63 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,37 TL
Motorin fiyatı: 59,39 TL
LPG fiyatı: 27,83 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,44 TL 
Motorin fiyatı:  59,43 TL
LPG fiyatı: 29,77 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,43 TL 
Motorin fiyatı: 59,43 TL
LPG fiyatı: 29,57 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,07 TL 
Motorin fiyatı: 60,05 TL
LPG fiyatı: 31,06 TL

Haber3.com Haber Merkezi

