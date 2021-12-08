Benzin ve motorine bir kez daha zam iddiası!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerle birlikte artan akaryakıt fiyatları zam, zam ve yine zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine 57, motorine 20 kuruşluk yeni zam yapılacak ileri sürüldü.

Türkiye’de artan dolar kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Yapılan 66 kuruşluk zamla birlikte 10 TL’yi aşan motorine 20 kuruşluk bir zam daha geleceği ileri sürüldü. Benzine ise 57 kuruşluk zam yapılacağı iddia edldi.

Motorine yapılan 66 kuruşluk zammın üzerinden 1 gün geçmeden 20 kuruşluk zam daha geleceği iddia edildi. 8 Aralık Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, 9 Aralık Cuma gününden itibaren geçeli olmak üzere motorine 20 kuruş zam bekleniyor.