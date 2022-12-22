Benzine bir zam daha!

2022 yılı son günlerinde de zam olup üstüme yağmaya devam ediyor. TL TL zamlanıp, kuruş kuruş indirim yapılan benzin fiyatlarına bir zam daha geliyor...

Önceki hafta brent petroldeki aşağı yönlü hareketlilik sonrası benzin ve motorine peş peşe indirimler gelmişti. Ancak brent petrolde seyir değişince indirimleri unutan zamlar geri döndü ve hem benzine hem de motorine peş peşe zamlar geldi.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 82,58 Dolar'dan başlayan brent petrolün varil fiyatı da 82,48 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol 82 dolar bandında işlem görürken, benzinde 23 Aralık Cuma gününden ( Yarın ) geçerli olmak üzere 67 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor. Motorin ve LPG'ye ise herhangi bir zam ya da indirim beklenmiyor.

Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı



İstanbul'da 17,97 TL'den 18,64 TL'ye,

Ankara'da 18,19 TL'den, 18,86 TL'ye,

İzmir'de ise 18,18 TL'den, 18,85 TL'ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Benzin fiyatı: 17,96 TL

Motorin fiyatı: 22,02 TL

LPG fiyatı: 10,76 TL



Ankara

Benzin fiyatı: 18,19 TL

Motorin fiyatı: 22,21 TL

LPG fiyatı: 10,74 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 18,18 TL

Motorin fiyatı: 22,31 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.