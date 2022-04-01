Benzine de indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrasında motorine gelen indirimden mahrum kalan benzin fiyatları için beklenen indirim haberi geldi. Ancak gelen indirim yine kimseyi mutlu etmeyecek...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından "ralli" yapan petrol fiyatları nedeniyle benzin ve motorinde pompaya "TL, TL" yansıyan zamlar, brent petrol fiyatındaki düşüşle "kuruş, kuruş" indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Brent petrol yeni haftada devam eden düşüşle 105 dolar seviyesinin altına indi. Spot piyasada Brent petrol varil fiyatı 104 dolar seviyesine gerilerken "acaba benzin ya da motorinde indirim olur mu" diye bekleyen araç sahiplerine " 80 kuruşluk " indirim müjdesi geldi.

Hatırlanacağı gibi son olarak 31 Mart'ta motorinde 88 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti. Benzin fiyatlarına yansımayan indirim benzinli araç sahiplerinin tepkisini çekmişti.

Ancak edinilen bilgilere göre 2 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Motorine 2 günde 2,42 TL indirim

Benzine gelmesi beklenen 80 kuruşluk indirim, motorine gelen indirimin yine gölgesinde kaldı. Çünkü son 2 günde yapılan fiyat düzeltmeleriyle motorin fiyatlarında 2,42 TL'lik indirim yapılmıştı.

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Benzinin litresi indirim öncesi ortalama 19,80 TL'den satılıyor. İndirimin gelmesi durumunda fiyat 19 TL'ye inecek. Diğer yandan motorinin litre fiyatı da son indirimle İstanbul'da 22,09 liradan 21,21 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 22,17 liradan 21,29 liraya düşmüştü.

ABD'den petrol fiyatlarına müdahale geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle uçuşa geçen petrol fiyatları ABD'nin hamlesiyle geri çekilmeye başladı. ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarını düşürmek için düğmeye bastı. Biden, "Stratejik petrol rezervinden gelecek 6 ay için günde 1 milyon varilin, 180 milyon varilin üzerinde petrolün serbest bırakılmasına izin veriyorum" dedi.

ABD'nin hamlesinin ardından brent petrol fiyatları düşüşe geçti. 1 Nisan 2022 brent petrol varil fiyatı 104 dolar seviyesine geriledi.