Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı!

Halk TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın istifasına dair tüm detaylar ayrıntılı bir biçimde konuşuldu.

Gürkan Hacır'ın sunduğu gazeteci İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Elfin Tataroğlu'nun katıldığı programda Berat Albayrak'ın istifa süreci masaya yatırıldı.

BERAT ALBAYRAK AİLESİ İLE BİRLİKTE TRABZON'DA

Programda konuşan Barış Yarkadaş şunları şöyledi:

"Şu an Türkiye'de herkes Berat Albayrak'ın nerede olduğunu soruyor. Bazı kaynaklar Berat Albayrak'ın ailesi ile birlikte İngiltere'ye gitmiş olabileceğini iddia ediyor. Ancak benim edindiğim bilgi ise Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak ile birlikte, çocukları ve eşini de yanına alarak Trabzon'a giderek yayladaki evlerinde zihni bir dinlenmeye çekildiği yönünde...

SADIK ALBAYRAK DA AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ!

Berat Albayrak şu an Trabzon'da dinleniyor. Artık siyasete veda etti. Edindiğim bilgiye göre; Bir iddiada baba Sadık Albayrak'ın da AK Parti'de istifa ettiği yönünde. Ancak dediğim gibi. Bu bir iddia...

Yine bir başka iddiaya göre, Sadık Albayrak, kriz sürecinde Tayyip Erdoğan'a ulaşamıyor ve çok kırılıyor.

Ben, pazar gecesinden beri değişik saatlerde Berat Albayrak'ı hergün en az 4 kere aradım. Albayrak sonu 61 61 ile biten telefonunu hiç açmıyor. Berat Albayrak'a şu an hiç kimse ulaşamıyor."