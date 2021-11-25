Bergen film ekibinden kadına şiddete tepki: Sen affetsen ben affetmem

Bergen film ekibi, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde, "Sen Affetsen Ben Affetmem" pankartı açarak, erkek şiddetine tepki gösterdi.

Eskiden evli olduğu Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan filmin hazırlık çalışmaları sürüyor.

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı 'Bergen' film ekibi, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde Bergen'in şarkısı olan ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ pankartını taşıyarak şarkıyı söyledi.

BERGEN'İN ERKEK ŞİDDETİYLE SON BULAN HAYATI

Bergen -gerçek adıyla- Belgin Sarılmışer, Adana'da sahne alırken tanıştığı Halis Serbest isimli erkeğin baskısıyla sahneyi bırakmak zorunda kaldı. Eşinden boşanan Serbest, Bergen ile evlendi ve sistematik şiddet başladı. Serbest'ten boşanma kararı alan Bergen, yeniden sahnelere döndü.

1982 yılında ise İzmir'de sahne aldığı sırada Serbest'in azmettirdiği bir kişi tarafından kezzaplı saldırıya uğradı. İki gözünü de kaybeden Bergen'in vücudunun büyük bir kısmı yandı. Sol gözü tedaviler sonucu görme yetisini kazandı.

Kaybettiği tek gözünü saçlarıyla kapaan Bergen, hafızalara da bu pozuyla kazındı. Bergen, uzun yıllar sistematik şiddet gördüğü Halis Serbest tarafından 1989 yılında öldürüldü. Serbest, mahkemede 1 yıl 3 ay ceza aldı.

Bergen'in katili Halis Serbest, film hazırlıkları başladığında, "Benim iznim olmadan kimse bu filmi çekemez" demişti.