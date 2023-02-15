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Beşiktaş deprem felaketinde 5 genç futbolcusunu kaybetti

Beşiktaş deprem felaketinde 5 genç futbolcusunu kaybetti
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Beşiktaş Kulübü, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde futbol okullarında eğitim gören 5 genç futbolcusunu kaybettiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:

Beşiktaş JK Adana Futbol Okulumuzda eğitim alan Aras Çınar Görgenç ile Tuna Usluğlu, Beşiktaş JK Adıyaman Futbol Okulumuzda eğitim alan Davut Solmaz, Mehmet Ali Aslan ve Erdem Anıl Öksüz’ü yaşanan deprem felaketinde kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vefat eden sporcularımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı dileriz.

Etiketler deprem beşiktaş futbolcu
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