Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

TFF tarafından Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR ve AVAR hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçta görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.

TFF'de yer alan bilgilere göre Koray Gençerler, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde VAR hakemi olarak görev yapacak.

AVAR'da ise Emre Kargın, Aleks Taşçıoğlu ve Alper Çetin yer alacak.

Maçı Halil Umut Meler yönetecek.