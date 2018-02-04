Beyaz Kelebekler'in solisti hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, ‘Beyaz Kelebekler'in solisti Sevil Özyurt'un vefat ettiğini duyurdu. 1970’li yılların en popüler gruplarından biri olan Beyaz Kelebekler, Sen Gidince Bak Neler Oldu adlı şarkılarıyla 1970'li yıllarda Türkiye'de listeleri altüst etmişti.

Ses sanatçısı Onur Akay, 1976 yapımı ‘Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminden, Adile Naşit'in unutulmaz yorumu ile hâlâ hafızlarda olan, ‘Sen Gidince Bak Neler Oldu' isimli şarkıyı söyleyen ve meşhur eden ‘Beyaz Kelebekler'in dördüncü solisti Sevil Özyurt'un 13 gün önce defnedildiğini duyurdu.

‘Beyaz Kelebekler' 1975 yılında Ercüment Ateş’in bestelediği “Sen Gidince” adlı bu şarkıyla, Hollandaplak listelerinde bir numaraya kadar çıkmıştı.