Beyaz TV'de ''bir garip'' canlı yayın: ''İhlas suresi okunmuş baklava yedirin''

Televizyonların gündüz kuşaklarındaki "garipliklere" bugün bir yenisi daha eklendi. Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında Enerji ve İsim Analisti Önder Özcan'ın eşi ile ilgili problemler yaşayan izleyiciye verdiği öneri sosyal medyayı salladı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında program konuğu ile canlı yayına telefonla bağlanan seyirci arasında geçen bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Canlı yayına bağlanan bir seyirci eşi ile ilgili problemler yaşadığını söyledi.

Suzan isimli kadın bir seyirci canlı yayına telefonla bağlanarak eşi ile yaşadığı problemleri anlattı. Bunun üzerine Enerji ve İsim Analisti Önder Özcan isimli program konuğu Suzan Hanım’ın eşinde erken yaşta sarışın kadın takıntısı oluştuğunu söyledi.

Suzan Hanım’a tavsiyede bulunan Önder Özcan, “Eşinizin erken yaşlarda sarışın kadın takıntısı olmuş. Bunu takıntı haline getirdiği için kendisini bazı durumlarda geriye doğru çekiyor. Siz bunu aşmak için eşinize düzenli bir şekilde baklava yedireceksiniz. Ama baklavaya İhlas suresini okuyacaksınız” ifadelerini kullandı.

Enerji ve İsim Analisti Önder Özcan’ın seyirciye tavsiye olarak “Eşinize İhlas suresi okunmuş baklava yedirin” demesi sosyal medyada gündem oldu.