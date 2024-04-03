Beykoz'da oyların yeniden sayılmasına karar verildi
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik AK Parti'nin İl seçim kuruluna yaptığı itirazın kabul edildiğini duyurdu.
İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'nin belediye başkanlığını kazandığı Beykoz ilçesinde, AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
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