Sendika başkanına silahlı saldırı !
Sendika başkanına silahlı saldırı !
Herkesi ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu
Herkesi ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu
Binlerce öğrencinin beklediği burs ve kredi sonuçları açıklandı
Binlerce öğrencinin beklediği burs ve kredi sonuçları açıklandı
İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2 karar
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2 karar
SMA hastalarına bakanlıktan müjde
SMA hastalarına bakanlıktan müjde
Sosyal medya fenomeninin dekolteli kıyafeti başına dert oldu
Sosyal medya fenomeninin dekolteli kıyafeti başına dert oldu
Dolar yeni güne nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları
Dolar yeni güne nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Kasım 2018 12:22

Bilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın katıldığı bir radyo programında İtalyanca seslendirdiği şarkı dinletildi.

A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, birçok vakfın ve şirketin yönetiminde olan Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Best FM'de Adem Metan'a konuk oldu.

Program bir sürpriz ile başladı. Bilal Erdoğan'ın İtalyanca seslendirdiği şarkı dinletildi. Daha sonra radyo programcısının sorularını yanıtlayan Erdoğan, koyu Fenerbahçeli olduğunu belirtti.

Bilal Erdoğan, "Fenerbahçe'nin maçını tribünde izleyeli üç dört yıl olmuştur. Futbol seyircisiyim ve futbol kültürüm de iyidir. Fanatik bir taraftar değilim. İnsanların kendilerini kaptırdığında nerelere gittiğini görebiliyoruz.  Ben futbolu çocuklarımla izleyince keyif alıyorum. Çocuklarım futbolu sever. Onlar da benim gibi Fenerbahçeli. Çocuklarımın Fenerbahçe taraftarı olmasını istiyorum ve Fenerbahçeli olarak büyütmek istiyorum. Neden böyle istiyorum çünkü evde çocuklarımla aynı renkleri severek desteklemek isterim." dedi.

Hobileriyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Aracımı kendim kullanmayı tercih ederim. Otomobil düşkünlüğüm kısmen var. Go-Kart binmeyi çok severim. En son Erzurum'da büyük oğlum ile bir Go-Kart yarışı yapmıştık çok eğlenmiştik. Çocuk sahibi olduktan sonra hız yapmamaya daha da dikkat ediyorsun" diye konuştu.

 

canlı yayın , radyo programı , bilal erdoğan , adem metan , best fm , italyanca şarkı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM