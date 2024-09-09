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Bilal Erdoğan'dan Türk dünyasına Gazze çağrısı

Bilal Erdoğan'dan Türk dünyasına Gazze çağrısı
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Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nı takip eden Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, "Güçlü bir Türk dünyası, İslam dünyasıyla iş birliğiyle İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlemesine engel olurdu." dedi.

Oyunların düzenlendiği başkent Astana'da "Türk Dünyası Gençliğinin Dünya Kültüründeki Rolü" başlıklı panelde konuşan Erdoğan, gençlerle bir araya gelmekten dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Dünya Göçebe Oyunları için buradayız. Astana'da dün çok başarılı bir açılış töreni izledik." dedi.

Türk dünyası ve İslam dünyasının birbirine entegre şekilde birlikte daha fazla büyüyeceğini aktaran Erdoğan, Türk dünyasının güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, "Güçlü bir Türk dünyası, İslam dünyasıyla iş birliğiyle İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlemesine engel olurdu." şeklinde konuştu.

Göçebe oyunlarının, Türk dünyasının ortak kültürünü yansıttığını belirten Erdoğan, göçebe oyunlarını teşvik etmenin, oyunlardaki spor kültürünü gençlere aşılamanın önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, göçebe oyunları sayesinde Türk dünyasının kültürel zenginliğinin de korunduğunu kaydetti.

"Türk devletlerinin potansiyeli çok büyük." diyen Erdoğan, "Türk gençlerinin ortak bir geleceği paylaşma fikriyle Türk dünyasını ortak bir coğrafya olarak görmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Panele katılan gençlere tavsiyelerde bulunan Erdoğan, yurt dışı tecrübesine sahip olmanın, farklı kültürleri tanımanın, farklı ülkelerde eğitim almanın gerektiğini dile getirdi.

Bir sonraki Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacak ülke hakkında ise Erdoğan, Kırgızistan'ın organizasyonu yeniden düzenlemek istediğini belirterek, "2026'da oyunların Kırgızistan'da olması bekleniyor." diye konuştu.

Panelin ardından Erdoğan'a tablo takdim edildi.

Kazakistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları, dün yapılan açılış töreniyle başladı. "Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları" olarak 2 yılda bir düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, 13 Eylül'e kadar "Ulu Dala Dübiri" (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam edecek.

İlk 3'ü Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde, 4'üncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, ilk kez bir başkentte yapılıyor. 5. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak. Dünya Göçebe Oyunları'nda Astana'ya 100 binden fazla turistin gelmesi bekleniyor.

Etiketler gazze çağrı trk türk bilal erdoğan
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