Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Uçak mı, tren mi otobüs mü daha güvenli?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, HaberTürk kanalında yayınlanan bir programa konuk oldu.

1 Haziran’da başlayacak normalleşme sürecinde atılacak adımları değerlendiren Özlü, havacılık sektörünün diğer alanlara göre daha çabuk normalleşeceğini ileri sürdü.

Uçaklar ile diğer ulaşım araçlarını karşılaştıran Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Uçak yolculuğu, otobüs ve tren yolculuğuna göre çok daha güvenli" ifadesini kullandı.

Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gerek havalimanları, gerekse uçak kabin içi yönetimi, çok daha profesyonel ve yüksek teknolojik donanıma sahip. Bunların disiplinize edilmesi, kontrol edilmesi çok daha kolay. Mesela otogarlarda, tren garlarında daha büyük sorumluluk var. Oralardaki süreçleri disiplinize etmek, kontrol etmek çok daha güç.

"UÇAKLARDAKİ ASIL SORUN YAN YANA OTURMA"

Ulaşım araçlarındaki havalandırma sistemlerine de dikkati çeken Özlü, uçaklarda yer alan sistemlerde virüs tutma özelliği bulunduğunu belirtti:

Kovid-19 öncesinde de bu sistemler vardı. Uçaklarda genel havalandırma yapılmaz. 3 koltuk kendi başına yani müstakil havalandırma yapılır. Uçak havalandırması otobüs ve tren havalandırmasına göre çok daha güvenli ve hava kalitesi çok daha iyidir. Uçaklardaki asıl sorun bence, temaslı sorunlar. Yani yan yana oturma sorunları var.

"BOŞ KOLTUK ÇÖZÜM OLMAZ"

Uçaklarda orta koltukların boş bırakılmasının ise koruma için tek başına yeterli olmayacağını savunan Tevfik Özlü, onun yerine uçağa binen kişilerin kişisel koruyucu ekipmanlarının dikkatli bir şekilde kontrol edilmesinin, maske kontrolü yapılmasının, gözlük , göz korucu bir ürün ya da yüz bariyeri kullanılmasının önemli olacağını ileri sürdü.

Uçak yolculuğu sırasında eldiven kullanılmasının gündeme getirilebileceğini savunan Özlü, el hijyeni, el temizliği için dezenfektan kullanımı gibi uygulamaların da zorunlu tutulabileceğini ifade etti.

Hastaların havalimanlarında ateş ölçümü gibi testlere tabî tutulacağını belirten Tevfik Özlü, semptom bulunan kişilerin uçuşuna izin verilmeyip sağlık görevlilerine yönlendirileceğini kaydetti.

Tevfik Özlü, “Yurt dışına açık havalimanlarında çok sayıda testin yapılabilmesi için ekipmanlar hazırlandı. Daha hızlı test için çalışma yapıldı. Yani 2 saate varmadan 45 dakikada falan sonuç verecek bazı yeni yöntemler var” yorumunu yaptı.

Özlü, PCR testlerinin havalimanında yapılmasına ilişkin ise tüm planların ypaıldığını kaydetti. söz konusu olacak. Bununla ilgili sektör ciddi çalışmalar yaptı.

"RAHAT KIYAFETLER GİYİN"

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yolculuk sırasında rahat kıyafetler giyilmesini, sentetik giysilerden ise kaçınılmasını önerdi.

UZUN YOLCULUKLARDA SIVI TÜKETİN

Uzun yolculuklarda sıvı tüketimine önem verilmesi gerektiğini hatırlatan Tevfik Özlü, alkol, çay ve kahve gibi içeceklerin ise tüketilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, sağlık sigortalarının seyahat edilen ülkede Kovid-19 vakalarını kapsayıp kapsamayacağına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

Kovid-19 döneminde gittiği ülkede hastalanırsa, gerekli sağlık hizmetine ulaşabilecek mi? Sigortası onu karşılayacak mı? Yoğun bakımda yatması gerekebilir. Süre uzayabilir, maliyetler arta bilir. Bütün bunları dikkate aldığımızda çok uzun seyahatlerin çok zorunlu değilse ertelenmesi uygun olur.