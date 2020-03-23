Bilim Kurulu üyesi Ceyhan: ''Sokağa çıkma yasağı gelebilir''

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kanal 7 ekranlarından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

- Önümüzdeki bir hafta herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil.

- Virüsün yayılımını önlemenin tek yolu herkesin eve kapanmasıdır. Ülkeler için sokağa çıkma yasağı kararı vermek kolay değil. Hepsi mecburen getirmek zorunda kaldı. Böyle giderse biz de aynı kararı vermek zorunda kalabiliriz.

- Vakalar tüm illere yayılırsa durum zor olacak. Vaka görülen illerin açıklanmasında böyle bir yarar olabilir. Vakalar sadece belli illerdeyse karantina uygulanıp giriş çıkışlar durdurulabilir.





