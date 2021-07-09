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Bilim Kurulu üyesi tarih verip açıkladı: ''Yüzde 80'i delta varyantı olacak''

Bilim Kurulu üyesi tarih verip açıkladı: ''Yüzde 80'i delta varyantı olacak''

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, ağustos ayında vakaların yüzde 80'inin delta varyantı olacağını belirtti.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesinin çevrim içi düzenlediği "Kovid-19 Güncelleme; Aşılar, Mutasyonlar ve Delta Varyantı" başlıkla programa katılan Korukluoğlu, "Ülkemizde Sars-Cov-2 Varyant Sürveyan Çalışmaları" isimli sunum yaptı.

Henüz delta varyantı vakalarıyla ilgili net sayı veremeyeceğini belirten Korukluoğlu, delta varyantının orijin virüsten yüzde 60, İngiltere varyantından yüzde 50 daha bulaşıcı olduğuna dikkati çekti.

"BEKLENMEDİK BİR ŞEY OLMAYACAK"

Prof. Dr. Korukluoğlu, delta varyantının hızlı yayılmasının beklenmedik bir şey olmayacağını ifade ederek "Benim açımdan önemli olan ise bunun ne kadar yatakta tedaviye ya da ölüm oranına sebep olabileceğidir. Bildiğim delta vakalarda kötü bir geri bildirim yok. Pozitiflik oranları ülkemizde hala düşük. İngiltere'de de vaka sayıları artıyor ama hastanelerdeki doluluk oranları düşüyor. Bizim açımızdan en önemli şey budur, aşıdan beklediğim en büyük fayda da bu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AĞUSTOS AYINA DİKKAT ÇEKTİ

"Şuna inanıyorum ki, delta varyantı ağustos ayı içerisinde vakaların yüzde 80'ini kapsayacak." ifadesini kullanan Korukluoğlu, aşılanmanın yanında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Korukluoğlu, İsrail'in aşılamanın en iyi yapıldığı ülkelerden biri olduğunu ama delta varyantının artmaya başlamasının en önemli nedeninin, maske kuralını iptal etmeleri olduğunu, o yüzden maske kuralını geri getirdiklerini vurguladı.

 

Etiketler prof. dr. Gülay Korukluoğlu Gülay Korukluoğlu delta varyantı
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