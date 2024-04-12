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Bin 177 kaçak sığınmacı daha yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “KALKAN-19” denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-19” denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “KALKAN-19” denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşımda verdiği bilgilere göre; Şeker Bayramı tatilinin ilk beş gününde valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, güvenlik güçleri tarafından 103’ü İstanbul’da olmak üzere, 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde, 22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “KALKAN-19” denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bunlardan bin 177’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “KALKAN-19” denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etiketler düzensiz göçmen içişleri İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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