Bina önüne patlayıcı bırakan terörist yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da TÜGVA Temsilciliği binasının önüne bomba bırakan terörist yakalandı. Haberi sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

"İSTANBUL POLİSİNİN BAŞARILI OPERASYONUYLA YAKALANDI"

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Nisan günü saat 05.46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.

21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y.,

İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.



Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler 👏 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 26, 2022

NE OLMUŞTU?

21 Nisan günü sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binasının yanında patlama meydana gelmişti. Yapılan incelemede patlamaya binanın yanına bırakılan el yapımı bir ses bombasının yol açtığı belirlenmişti.

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı, açıklamalar peş peşe geldi

Patlama sonrası ortaya çıkan görüntülerde polis, kameralarda bombayı bıraktığı görülen kişiyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.