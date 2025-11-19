Bir aile yok oldu, Bakanlık düğmeye bastı: Artık reçeteyle satılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik aileyle ilgili olarak "en ince detayına kadar araştırıyoruz" ifadelerini kullanırken artık zirai ilaçların da aynı beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisi reçetesi ile satılacağını ve sistemin 2026'de uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Vatandaş odaklı yeni uygulamamızı ilk kez paylaşmak istiyorum. Mobil kullanıma uygun şekilde tasarlanan sistemle vatandaşlarımız, gıda işletmelerinde gördükleri uygunsuzlukları anlık olarak bildirebilecek, biz de derhal aksiyon alacağız. Bu sayede her vatandaşımız gönüllü bir gıda denetçisi olacak" dedi.

Bakan Yumaklı, bakanlık binasında güvenilir gıda uygulamaları ve gıda denetimlerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakan Yumaklı, "Ocak ayından bu yana ülke genelinde 1 milyon 143 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Bu denetimlerde öncelikle hijyen şartlarını kontrol ettik. Ürünlerin uygun şekilde muhafaza edilip edilmediğini, işletmelerin kayıt ve onay durumlarını inceledik. Numuneler aldık, analizler yaptık. Kurallara uymayan 26 bin 591 işletmeye toplam 2 milyar 265 milyon lira idari para cezası uyguladık. Ayrıca suç unsuru tespit edilen 506 dosyayı Cumhuriyet savcılıklarına ilettik" ifadelerini kullandı.

'TARIM İLAÇLARI, BİTKİ REÇETELERİ İLE ALINABİLECEK'

Yumaklı, gıda ürünlerinde sahtecilik yapan ve sağlığı tehlikeye düşürücü ürün üreten veya satan firmalara ilgili tüm yaptırımları uygulamanın yanında, geçen yıldan itibaren bu firmaları anlık olarak kamuoyuyla paylaşmaya başladıklarını aktardı. Bakan Yumaklı, "Bu uygulamamız hem kamuoyu hem de işini hakkıyla yapan sektör temsilcileri tarafından büyük takdir gördü. Bu yıl buna ek olarak gıda işletmelerinde zorunlu karekod uygulamasını da başlattık. Vatandaşlarımız işletmelerin; yani bir restoranın, bir kafenin veya bir marketin, en son ne zaman denetlendiğini anlık olarak görebiliyor. Bu adımlar, hem kamuoyuna karşı şeffaflığımızın hem de gıda sahtekarlarına karşı kararlı duruşumuzun açık birer göstergesidir. Mevcut uygulamalarımıza yenilerini ekliyoruz. Bunlardan ilki daha önce duyurduğumuz b-Reçete, yani Bitki Reçetesi uygulamasıdır. Bu sistemle birlikte tarım ilaçları artık tıpkı beşeri ilaçlarda olduğu gibi, belirli miktarda ve sadece yetkili ziraat mühendislerimizin reçetesiyle alınabilecektir. Böylece isteyen istediği ilacı istediği zaman temin edemeyecek; tarım ilaçlarının başka alanlarda kötüye kullanımı da engellenmiş olacaktır. Bu uygulamayı önümüzdeki yıl tüm Türkiye'de hayata geçiriyoruz. Böylece hem zirai ilaç kullanımını kontrol altına alacak hem de pestisitle, yani kalıntı ile daha etkin mücadele edeceğiz. Vatandaş odaklı yeni bir uygulamamızı da ilk kez burada paylaşmak istiyorum. Mobil kullanıma uygun şekilde tasarlanan bu sistemle vatandaşlarımız, gıda işletmelerinde gördükleri uygunsuzlukları anlık olarak bildirebilecek, biz de derhal aksiyon alacağız. Bu sayede her vatandaşımız gönüllü bir gıda denetçisi olacak. Uygulamanın detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacağız" diye konuştu.

'DENETİMLERİ MESAİ GÖZETMEKSİZİN SÜRDÜRECEĞİZ'

İstanbul Fatih’te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin konuşan Yumaklı, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Olayla ilgili savcılık soruşturması büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Bu talihsiz olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşacağından ve sorumlularının hak ettikleri cezayı alacağından hiç şüphemiz yok. Bu olayın ardından bazı illerimizde yaşanan gıda zehirlenmesi haberleri de kamuoyuna yansıdı. Bize intikal eden her şüpheli durumda gereken tüm işlemleri anında yapıyoruz. Risk analizine dayalı çalışmalarımız da güçlü şekilde devam ediyor. Et, tavuk, süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların satış noktalarında ve toplu tüketim yerlerinde kapsamlı denetimlere başladık. 81 ilimizde sahada olan ekiplerimize; son tüketim tarihi, muhafaza koşulları, bozulma ve bulaşma riskleri ile hijyen gerekliliklerine yönelik sektörel denetimlerin artırılması için talimat verdik. Ayrıca, son olaylardan sonra yeniden gündeme gelen 'sokak lezzetleri' diye tabir edilen, gıda satış yerlerini de mercek altına aldığımız bir başka sektörel denetimi daha başlattık. Seyyar satış yerleri, satış yapmak için bakanlığımızdan izin almamakta, bu yerler belediyeden aldıkları izinle faaliyet göstermektedir. Biz, yerel yönetimlerin izin verdiği yerlere bakanlık olarak denetimlerimizi yoğunlaştırırken, belediyelerin de hem satış izni verdiği yerlere denetim yapması, satış izni vermediği yerleri de kapatması bu anlamda önem taşımaktadır. Bu denetimleri mesai saati gözetmeksizin, kimi zaman sabahın erken saatlerinde kimi zaman gecenin ortasında sürdüreceğiz. Rutin denetimlerin yanında yapacağımız şok denetimlerle, vatandaşlarımızın en doğal hakkı olan güvenilir gıdaya erişimini güvence altına alacağız" ifadelerini kullandı.

'HER BİR VATANDAŞIMIZ BİZİM İÇİN BİR GIDA DENETÇİSİDİR'

Yumaklı, gıda sahtekarlarına karşı mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirterek, "Ancak yaşanan son gelişmelerden sonra, milyonlarca insanın geçim kaynağı olan üreticisinden işletmecesine, satıcısından çalışanına tüm gıda sektörünü zan altında bırakmanın da doğru olmadığını düşünüyoruz. Buradan işini hakkıyla yapan, kurallara uyan, vatandaşın sağlığını düşünen, ülke ekonomisine katkı sunan tüm işletmelerimize de teşekkür ediyorum. Biz bakanlık olarak tüm gücümüzle sahadayız; ancak vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Her bir vatandaşımız bizim için bir gıda denetçisidir. Karşılaştıkları her şüpheli durumda iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirler. Kendilerine gelen her şikayetin titizlikle inceleneceğinden ve gereğinin yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Vatandaşlarımız ürün alırken mutlaka tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihine, parti numarasına ve işletme kayıt numarasına baksın. Bu bilgiler mutlaka olmak zorunda. Açıkta satılan gıdaların uygun koşullarda muhafaza edilmemiş olabileceğini unutmayalım. Seyyar satış noktaları, günübirlik etkinlik alanları ve festival gibi riskin arttığı yerlerde daha dikkatli olalım. Bu konuda merak edilen tüm hususlar, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresinde mevcut" dedi. (DHA)

DHA