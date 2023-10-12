Bir holding daha halka arz oluyor

Enerji üretimi, inşaat, gayrimenkul, yurt-konaklama hizmetleri, tarım ve balıkçılık alanlarında faaliyet gösteren Koray Holding halka arz başvurusu yaptı.

Başvuru duyurusu Koray Holding’in yaklaşık üçte bir hissesine sahip olduğu Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim ve Hun Yenilenebilir Enerji Üretim tarafından yapılırken, Kamuoy Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Koray Holding yönetim kurulunca şirket paylarının halka arz edilmesine karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, bu kapsamda gerekli çalışmaların yapılacağı ve 10 Ekim 2023’te Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurulduğu belirtildi.