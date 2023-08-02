Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Hakkari’de 5 liradan satılan ekmeğe yüzde 40 oranında zam yapılarak 7 liraya çıkartıldı.

Hakkari’de alınan kararla birlikte 5 TL olan 200 gram ekmeğe 2 TL zam uygulanarak, 7 TL’ye yükseltildi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı (HESOB), Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, Hakkari İl Tarım İl Müdürlüğü, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO),İl Ticaret Müdürlüğü tarafından kurulan komisyon tarafından artan maliyetler karşısında fırıncı esnafın daha fazla zarara uğramaması yönünde ekmeğe zam uygulanması kararı alındığı ifade edildi.