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  3. Bir ili karıştıran olay: Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı tekme tokat dövdüler

Bir ili karıştıran olay: Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı tekme tokat dövdüler

Bir ili karıştıran olay: Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı tekme tokat dövdüler

Diyarbakır’da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde yaşandı. İddiaya göre, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan şahıs çevredekilerin fark etmesiyle beraber sokak ortasında öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM EDİLDİ
Öfkeli grubun arasından zorla çıkarılan şahıs, olay yerine gelen güvenlik güçlerine teslim edildi.

LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERAYA YANSIDI
Şahıs, hastanedeki işlemlerin ardından karakola götürüldü. Konuyla ilgili güvenlik güçleri incelemelere devam ederken linç anı cep telefonu kameralarına yansıdı. 

Etiketler taciz cinsel taciz kız çocuğu
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