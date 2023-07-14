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Bir orman yangını da Balıkesir'de!

Bir orman yangını da Balıkesir'de!
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangınına 7 helikopterle müdahale ediliyor.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde öğle saatlerinden sonra orman yangını çıktı. Yangının ardından ekiplere haber verildi.

Müdahalede Alaçam Orman İşletme Müdürlüğüne ait tüm görevli ekipler ve yangın müdahale araçlarının tamamı ile 2 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter sevk edildi. 20 arazöz ve 7 su ikmal aracı bölgeye takviye olarak gönderildi.

Etiketler orman yangını balıkesir yangın
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