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Bir sigara grubuna daha zam geldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi

Yılbaşından bu yana yağmur gibi yağmaya devam eden zamlara bugün bir yenisi daha eklendi. Sigara fiyatlarına bir büyük zam daha geldi.

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi.

 Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik bir artış yaşanmıştı. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya gelen zammı doğruladı ve bir sigara grubuna 2 TL zam geldiğini açıkladı.

Aybaş, zammın ardından güncel fiyat listesini, "Zamlar devam ediyor" diyerek açıkladı. 

Geçen günlerde Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından biraya da zam geldiğini açıklamıştı.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir. 


özgür aybaş'ın sigara zammı paylaşımı

Etiketler sigara zam sigaraya zam zam geldi
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