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Son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı

Son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı
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Dün 35 ilde gerçekleştirdiği son erken seçim anketinin sonuçlarını açıklayan ORC araştırma firması bugün de Türkiye genelindeki olası bir erken seçime dair yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

ORC Araştırma genel seçimlere yönelik yeni anket çalışmasını paylaştı. 

17-20 Mayıs tarihleri arasında 41 ilde toplam 4220 katılımcıyla gerçekleştirilen anket çalışmasından dikkat çeken sonuçlar çıktı.

Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği çalışmada, CHP yüzde 30.5 ile birinci çıkarken AK Parti yüzde 28.2 ile yine ikinci sırada yer aldı.

AK Parti'yi ittifak ortağı MHP yüzde 7.5 ile üçüncü sırada takip ederken DEM Parti ise yüzde 7.1 ile dördüncü sırada yer aldı.

Sıralamanın beşinci sırası ise yüzde 4.4 ile Zafer Partisi oldu.

İşte ORC'nin anketinin sonuçları:

Dün 35 ilde gerçekleştirdiği son erken seçim anketinin sonuçlarını açıklayan ORC araştırma firması bugün de Türkiye genelindeki olası bir erken seçime dair yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

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