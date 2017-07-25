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  3. 25 Temmuz 2017 14:03

Bodrum'daki depremde çok önemli detay

Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bodrum'da yürekleri ağızlara getiren depremi inceledi.

Bodrum'daki depremde çok önemli detay
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Deprem paniği ! Halk sokaklara döküldü Deprem paniği ! Halk sokaklara döküldü

Merkezden yapılan açıklamada, bu bölgede geçmişte yıkıcı depremlerin olduğu, dolayısıyla yaşanan depremin sürpriz olmadığı belirtildi.  Açıklamada, depremin büyüklüğüne rağmen maddi hasarın göreceli düşük olmasında, Bodrum ilçesinin kaya zemin üzerinde kurulu olmasının büyük rolü olduğu değerlendirildiği ifade edildi.

 
Depremlerin, Türkiye’nin Ege Denizi sahillerindeki körfez ve koyların denize doğru uzanan faylardaki hareketler sonucu oluştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 
"Bu bağlamda yakın geçmişteki, 3 Ağustos 2004'te 5.0 şiddetinde, 4 Ağustos 2004'te 5.4 ve 5.2 şiddetinde iki deprem, 20 Aralık 2004 5.3 şiddetinde ve 10 Ocak 2005 5.4 şiddetindeki depremleri hatırlatılabilir. Bunun yanı sıra Gökova Körfezi civarında gerek tarihsel gerekse aletsel dönemde denizde olsun karada olsun birçok yıkıcı deprem meydana gelmiştir. Arkeolojik kalıntılarda ve tarihi kayıtlarda yıkıcı depremlerin izleri sıkça görülebilir. Tarihsel dönemde meydana gelen depremler arasında 1493 İstanköy Adası-Bodrum, 1 Aralık 1869 Gökova Körfezi ve 20 Eylül 1899 Büyük Menderes Vadisi 6.9 şiddetindeki depremleri ve aletsel dönemde 23 Nisan 1933 Gökova Körfezi 6.5 şiddetindeki, 23 Mayıs ve 13 Aralık 1941 Muğla sırasıyla 6.2 ve 6.0 şiddetinde, 23 Mayıs 1961 Marmaris-Rodos 6.5 şiddetinde, 9 Temmuz 1956 Amorgos 7.5 şiddetinde depremleri örnek olarak sıralanabilir. Dolayısıyla birkaç gün önce oluşan 6.5 büyüklüğündeki yıkıcı deprem bir sürpriz değildir ve bölgede yaşamın olağan akışı içinde değerlendirilmesi gereken bir doğal olaydır.”

Deprem sonrası oluşan tsunamilerin maddi hasara yol açtığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: 
"Deprem sonrasında gelişen tsunami küçük ölçekli olmasına rağmen tekneleri karaya sürüklemiş ve karayı onlarca metre işgal ederek araçları sürüklemiş ve maddi hasara yol açmıştır. Bodrum civarında geçmişte de tsunami dalgaları gözlenmiştir. Girit Depremi tsunamisinin İzmir ile Gökova Körfezi arasında Ege Denizi kıyılarını da vurduğu ifade edilmektedir. 9 Temmuz 1956'daki Amorgos Depremi tsunamisi Bodrum’a 1 metre yükseklikle vurmuştur. 2017 Gökova Körfezi Depremi sismik dalgalarının merkezimizce yapılan modellemesinden fay üzerinde 10 kilometre derinliğinde 3.5 metreyi aşan kaymalar hesaplanmıştır."

AA

deprem , sakarya üniversitesi , bodrum
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