Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

Geçen mayıs ayında, köprünün deniz içindeki 318 metre yüksekliğe sahip çelik kuleleri tamamlandı. Köprü inşaatının en önemli aşamalarından birisini oluşturacak olan ana halatların çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu' yapımı için çelik kulelerin güney cephesine geçen hafta ilk kılavuz halat çekildi.

Bu sabah ise, çelik kulelerin kuzey cephesindeki kılavuz halat çekilmeye başlandı.

Deniz içerisindeki çelik kuleler arasına römorkörler tarafından çekilen arasına kılavuz halat bittiğinde, iki kıta 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde 2'nci kez birbirine bağlanmış olacak.

BOĞAZ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Saatlerce sürecek kılavuz halatın çekilmesi çalışması nedeniyle, Çanakkale Boğazı da saat 05.00'ten itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 çelik kule arasındaki ilk kılavuz halat çekildikten sonra, geçtiğimiz günlerde Çanakkale'ye gelerek, Asya yakasındaki 318 metre yüksekliğe sahip çelik kulenin en üstene çıkarak, çalışmaları yerinde inceledi.

Asansöre binerek 318 saniyede 318 metre yüksekliğindeki kulenin en üst noktasına ulaşan Bakan Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri bir sembol. Çelik ayaklar, 3'üncü ayın 18'ini, yani 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek şekilde 318 metre olarak tasarlandı. Dünyada da bu tür köprülerde çelik ayak olarak en yüksek köprü. Yine 2 kule arası uzunluğu da 2023 metre olarak, dünyanın en büyük köprülerinden bir tanesi. Yakında Kedi Yolları yapılacak. Ana halatlar çekildikten sonra da tabliyelerin montajına başlayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.