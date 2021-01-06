Boğaziçililere ODTÜ’den destek: ''Kayyım rektörler değil seçim istiyoruz''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'yu rektör olarak atamasını Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri de protesto etti. Rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler “Üniversitelere el konulmasına karşı direniyoruz” pankartı taşıdı, “Polis defol üniversiteler bizimdir”, “Ne iktidar ne rektör ODTÜ bizimdir”, “Demokratik seçim demokratik üniversite” sloganları attı.

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, “Boğaziçi öğrencilerinin talepleri bizim de taleplerimizdir. Rektörler, öğrencisi, akademisyeni ve emekçileriyle birlikte üniversitelerin tüm bileşenlerinin ortak iradesiyle seçilmelidir. Kayyım rektörler değil seçim istiyoruz. ODTÜ Boğaziçi’nin yanında” denildi.