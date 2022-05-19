Bolu Belediyesi'ne ''göçmenlere ayrımcılık'' cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediyesi'nin kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uyguladığı gerekçesiyle 40 bin TL ceza uygulanmasına karar verdi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanlığı’nın kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sığınmacılara bu ilan ile seslendi: Ülkenize dönünGüncel