Bomba iddia: 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

AK Parti'nin bugün düzenleyeceği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi 7 belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

7 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Toplantı öncesi iktidara yakın kimliği ile bilinen Sabah gazetesinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre farklı partilerden 7 belediye başkanı daha bugün gerçekleştirilecek tören ile AK Parti'ye katılacak. Bununla birlikte AK Parti'nin yönettiği belediye sayısının 608'e yükselmesi bekleniyor.

Gazetenin ilgili haberinde katılan belediye başkanlarına dair ayrıntı verilmemesi ise dikkat çekti.

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde toplam 542 belediyede birinci parti çıkmıştı.

Sabah Gazetesi