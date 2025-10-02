  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bomba iddia: 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Bomba iddia: 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Bomba iddia: 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Güncelleme:

AK Parti'nin bugün düzenleyeceği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi 7 belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

7 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Toplantı öncesi iktidara yakın kimliği ile bilinen Sabah gazetesinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre farklı partilerden 7 belediye başkanı daha bugün gerçekleştirilecek tören ile AK Parti'ye katılacak. Bununla birlikte AK Parti'nin yönettiği belediye sayısının 608'e yükselmesi bekleniyor.

Gazetenin ilgili haberinde katılan belediye başkanlarına dair ayrıntı verilmemesi ise dikkat çekti.

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde toplam 542 belediyede birinci parti çıkmıştı.

Sabah Gazetesi

text-ad
Etiketler ak parti recep tayyip erdoğan belediye başkanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da dün gece... ABD ve İsrail Konsolosluğu önüne akın ettiler İstanbul'da dün gece... ABD ve İsrail Konsolosluğu önüne akın ettiler Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana! Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana! İsrail ordusundan Sumud Filosu'na baskın! Çok sayıda Türk alıkoyuldu İsrail ordusundan Sumud Filosu'na baskın! Çok sayıda Türk alıkoyuldu Kontrolden çıkan eletkrikli araç ortalığı savaş alanına çevirdi Kontrolden çıkan eletkrikli araç ortalığı savaş alanına çevirdi ABD'li dev bankadan altın fiyatları için çok konuşulacak tahmin ABD'li dev bankadan altın fiyatları için çok konuşulacak tahmin İstanbul Boğazı'nın incisi Beyaz Köşk'ün yeni sahibi ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nın incisi Beyaz Köşk'ün yeni sahibi ortaya çıktı Hem gök gürültülü sağanak hem fırtına geliyor! Hem gök gürültülü sağanak hem fırtına geliyor! Her satırı korkunç! Servis şoförünü öldüren DEAŞ'lı aile ile ilgili kan donduran ayrıntılar Her satırı korkunç! Servis şoförünü öldüren DEAŞ'lı aile ile ilgili kan donduran ayrıntılar Bazı kişi ve kurumların mal varlığı donduruldu! Bazı kişi ve kurumların mal varlığı donduruldu! Ev kadınıydı, eşi hastalanınca ticarete atıldı: Şimdi yanında 25 kişi çalışıyor Ev kadınıydı, eşi hastalanınca ticarete atıldı: Şimdi yanında 25 kişi çalışıyor
Hafriyat kamyonu dehşet saçtı; çok sayıda araç hurdaya döndü Hafriyat kamyonu dehşet saçtı; çok sayıda araç hurdaya döndü Cezaevinden çıkan menajer Ayşe Barım'dan ilk görüntü Cezaevinden çıkan menajer Ayşe Barım'dan ilk görüntü Azerbaycan'dan Türk medyasına yaylım ateşi: ''Kardeşliğe gölge düşürdüler'' Azerbaycan'dan Türk medyasına yaylım ateşi: ''Kardeşliğe gölge düşürdüler'' Dünyanın en zengin insanı Elon Musk servetiyle tarihe geçti Dünyanın en zengin insanı Elon Musk servetiyle tarihe geçti Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı! Türkiye'nin gıda devi fabrikasını yabancılara sattı Türkiye'nin gıda devi fabrikasını yabancılara sattı İstanbul merkezli 8 ilde dev operasyon: 200'e yakın gözaltı var İstanbul merkezli 8 ilde dev operasyon: 200'e yakın gözaltı var Fenerbahçe'de Nice maçı öncesi sakatlık şoku! Fenerbahçe'de Nice maçı öncesi sakatlık şoku! İsim benzerliği yüzünden hayatı kabusa döndü! Ne maaş alabiliyor, ne eşini tedavi ettirebiliyor İsim benzerliği yüzünden hayatı kabusa döndü! Ne maaş alabiliyor, ne eşini tedavi ettirebiliyor