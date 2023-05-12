Borç krizi kapıda: Tüm dünyaya ABD uyarısı

Dünya finansı giderek büyüyen bir odağa dönüşen ABD'de borç krizi kapıda gözüküyor.

Dünya, ABD'nin borç limiti krizini pürdikkat takip ediyor. Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, ABD’nin kredi temerrüde düşmesinin ‘tüm şokların anası’ olacağını söylerken IMF Sözcüsü Julie Kozack da ABD'nin temerrüde düşmesinin dünya çapında 'ciddi yansımaları' olacağı konusunda uyardı.

ABD Kongresi, iki meclisin federal hükümetin borç almasına izin verdiği maksimum para miktarını ifade eden borç limiti konusunda bir uzlaşma bulmaya çalışıyor. Demokrat liderler sınırın yükseltilmesini istiyor, ancak Cumhuriyetçi milletvekilleri herhangi bir şey onaylanmadan önce harcama kesintilerinin kararlaştırılması çağrısında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bu ayın başlarında anlaşma olmazsa dünyanın en büyük ekonomisinin 1 Haziran’a kadar temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunurken, anlaşma için zaman daralıyor.

Japonya’daki bir G-7 toplantısının oturum aralarında konuşan Finansal İstikrar Kurulu’nun da başkanı olan Knot, ABD’nin olası bir temerrüde düşmesinin “oynaklık yaratacağını ve bu oynaklığın kesinlikle hoş karşılanmayacağını” söyledi.