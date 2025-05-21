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Banka müdürü gölde ölü bulundu

Banka müdürü gölde ölü bulundu
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Ankara'da bir bankada şube müdürü olarak görev yapan İ.Y., Eymir Gölü'nde ölü bulundu.

Olay, geçen cuma günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arazisindeki Eymir Gölü’nde meydana geldi. Çankaya ilçesindeki bir bankada şube müdürü olan İ.Y., suda ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Y.'nun gölden çıkarılan cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından, cumartesi günü memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Tamzara Mahallesi’nde toprağa verildi. Adli Tıp Kurumu’ndan hazırlanan ön otopsi raporuna göre, İ.Y.'nun ölümünün intihar sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği ifade edildi. 

DHA

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Etiketler ankara banka müdürü eymir gölü
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